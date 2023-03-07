Как сообщают российские журналисты, на каждой могиле лежат венки с эмблемой ЧВК, а также стоят идентичные пластиковые чайные стаканы.
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Интересно, что 27 новых могил расположены вдоль кладбищенского забора, удаленно от других захоронений. На всех могилах лежат бело-сине-красные букеты и венки с эмблемой ПВК "Вагнер".
На эмблеме выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага". Также на каждой могиле стоит красный пластиковый стакан с надписью "Может быть, чай, а может, и нет".
Под Москвой нашли еще одно кладбище вагнеровцев / Фото "Москва онлайн"
В отличие от могил русских военных, на могилах наемников отсутствуют триколоры, свечи и свежие цветы. Из этого журналисты заключили, что никто не посещает эти могилы.
На этих тайных кладбищах похоронены наемники, которых завербовали в российских колониях ЧВК "Вагнер" и ликвидировали в Украине. Большинство из 27 похороненных – выходцы из разных регионов России, Азербайджана и Кыргызстана. Возраст захороненных наемников колеблется от 21 до 55 лет.
По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказание, можно изучать уголовный кодекс: здесь все начиная от убийства и заканчивая незаконным оборотом оружия.
У ЧВК "Вагнера" проблемы в Украине
- На днях Евгений Пригожин заявил, что его наемники из ППК "Вагнера" могут отойти от Бахмута вплоть до российских границ.
- Такое поведение главы ЧВК "Вагнера" свидетельствует, что свои проблемы он не смог решить аппаратным путем. Ведь раньше тот заявлял, что ходить по кабинетам, чтобы устраивать дела в подразделении, для него не проблема.
- Да, Пригожин получил задачу захватить Донецкую область и теперь понимает, что с ним не справится, поэтому начинает придумывать разные манипуляции.