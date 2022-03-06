С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя, но они скрывались на временно оккупированной территории.
Кстати СБУ задержала еще 2 жителей Днепра: фотографировали объекты и передавали данные оккупанту
Теперь путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину,
– говорят в спецслужбе.
Список СБУ пополнился
Силовики захватили документы российских военных. Получили таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флешки, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.
Таким образом список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился.
Список предателей / Фото СБУ
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