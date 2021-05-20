В Вознесенске 9 человек прибыли в местное кафе. Все для того, чтобы определить полномочия в вопросе "терроризирования" местных предпринимателей и фермеров, чтобы они платили им "дань".

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Что известно о деятельности злоумышленников

По данным правоохранителей, среди них были так называемые "смотрящие" за Вознесенском и Николаевской областью.

Злоумышленников уже ранее замечали во время вымогательства денег у предпринимателей, выполнения различных преступлений на заказ, выбивания вымышленных долгов и сбора денег для воров. За это некоторых из них уже привлекали к ответственности.

Во время проведения спецоперации полицейские изъяли оружие и патроны к нему.

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Сейчас правоохранители собирают материалы о причастности задержанных к распространению преступного влияния на территории региона, а также организации и содействии в проведении собрания.

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