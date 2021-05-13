Правоохранители депортировали из Украины еще одного российского "криминального авторитета". Ему запретили въезжать на украинскую территорию в течение 3 лет.

Мужчина был неоднократно осужден и отбывал наказание в Украине. Имея поддержку российских "воров в законе", он получил статус так называемого "смотрящего" за спецучреждением.

Читайте также На одного российского криминального авторитета меньше: из Украины экстрадировали "Салима"

Почему выдворили россиянина

После освобождения "авторитет" поддерживал связи с представителями криминального мира.

Для того, чтобы сделать невозможным установление и распространение преступного влияния гражданина России, правоохранители приняли решение о его депортации на родину в порядке реадмиссии.

Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с сотрудниками областной полиции и государственной миграционной службы выдворили "авторитета",

– говорится в сообщении.

К теме Пытки пленных в "Изоляции": под суд пойдет пророссийский боевик

Обратите внимание! В Волынской области 29 апреля принудительно выдворили в Россию 2 задержанных представителей криминалитета. Им запретили въезжать на украинскую территорию в течение 5 лет.