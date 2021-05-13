Правоохранители депортировали из Украины российского "криминального авторитета"
Правоохранители депортировали из Украины еще одного российского "криминального авторитета". Ему запретили въезжать на украинскую территорию в течение 3 лет.
Источник:Нацполиция
Мужчина был неоднократно осужден и отбывал наказание в Украине. Имея поддержку российских "воров в законе", он получил статус так называемого "смотрящего" за спецучреждением.
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Почему выдворили россиянина
После освобождения "авторитет" поддерживал связи с представителями криминального мира.
Для того, чтобы сделать невозможным установление и распространение преступного влияния гражданина России, правоохранители приняли решение о его депортации на родину в порядке реадмиссии.
Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с сотрудниками областной полиции и государственной миграционной службы выдворили "авторитета",
– говорится в сообщении.
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