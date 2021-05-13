Правоохоронці депортували з України російського "кримінального авторитета"
Правоохоронці депортували з України ще одного російського "кримінального авторитета". Йому заборонили в'їжджати на українську територію упродовж 3 років.
Джерело:Нацполіція
Чоловік був неодноразово засудженим та відбував покарання в Україні. Маючи підтримку російських "злодіїв у законі", він отримав статус так званого "наглядача" за спецустановою.
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Чому видворили росіянина
Після звільнення "авторитет" підтримував зв'язки з представниками кримінального світу.
Для того, щоб унеможливити встановлення та поширення злочинного впливу громадянина Росії, правоохоронці прийняли рішення про його депортацію на батьківщину у порядку реадмісії.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно зі співробітниками обласної поліції та державної міграційної служби видворили "авторитета",
– мовиться у повідомленні.
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