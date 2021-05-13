Правоохоронці депортували з України ще одного російського "кримінального авторитета". Йому заборонили в'їжджати на українську територію упродовж 3 років.

Чоловік був неодноразово засудженим та відбував покарання в Україні. Маючи підтримку російських "злодіїв у законі", він отримав статус так званого "наглядача" за спецустановою.

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Чому видворили росіянина

Після звільнення "авторитет" підтримував зв'язки з представниками кримінального світу.

Для того, щоб унеможливити встановлення та поширення злочинного впливу громадянина Росії, правоохоронці прийняли рішення про його депортацію на батьківщину у порядку реадмісії.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно зі співробітниками обласної поліції та державної міграційної служби видворили "авторитета",

– мовиться у повідомленні.

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Зверніть увагу! У Волинській області 29 квітня примусово видворили до Росії 2 затриманих представників криміналітету. Їм заборонили в'їжджати на українську територію протягом 5 років.