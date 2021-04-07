На одного российского криминального авторитета меньше: из Украины экстрадировали "Салима"
В Украине незаконно находился гражданин России и криминальный авторитет по прозвищу "Салим". Правоохранители обнаружили его и перед выдворением лично провели к трапу самолета.
Источник:МВД Украины
К разоблачению и экстрадиции преступника присоединились работники миграционной службы и сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции. Его выслали из страны с одного из киевских аэрпортов 6 апреля.
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Что известно о криминалитете
42-летнему российскому криминальному авторитету запретили въезд в Украину в 2016 году на 3 года, а затем продлили запрет еще на 3 года. Однако мужчине удалось незаконно проникнуть на территорию нашего государства.
На нарушителя составили админпротокол из-за нарушения запрета на пересечение украинской границы. Также в миграционной службе приняли решение о принудительном возвращении россиянина с запретом въезда.
Чем "Салим" занимался в Украине
- налаживал криминальные и коррупционные связи;
- распространял на территории Украины деятельность подконтрольных ему преступных групп;
- организовывал и перераспределял сферы влияния в преступной среде.
Как проходила экстрадиция преступника: видео
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