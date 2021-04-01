15 подсудимых во главе с криминальным авторитетом: стрельба в Броварах дошла до суда
Прокуратура Киевской области 1 апреля направила в суд дело о стрельбе в Броварах. Этот инцидент произошел 29 мая во время попыток перераспределения междугородних маршрутов автобусов. Суд рассмотрит обвинение против 15 человек.
Источник:Генеральная прокуратура Украины
Среди подсудимых будет криминальный авторитет, к которому обратились перевозчики. Они за деньги попросили бандита помочь им устранить конкурентов. Речь идет об осуществлении перевозок по маршруту Бровары – станция метро "Лесная" в Киеве.
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Что еще выяснило следствие
Вышеуказанный криминальный авторитет имеет не одну судимость за совершение жестоких насильственных преступлений. Учитывая это и авторитет в криминальном мире он организовал банду.
Собственно члены этой группировки и устроили стрельбу в жилом квартале Броваров. Противостояли им нелегальные перевозчики из Винницкой области.
За что этих людей будут судить
Всех 15 человек будут судить по 3 статьям Уголовного кодекса. Их обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.
Расследование проводили следователи Броварского отдела полиции.
Стрельба в Броварах: другие подробности
- Это был финал конфликта, который длился несколько дней.
- В перестрелке в общей сложности участвовали примерно 100 человек.
- Впоследствии оказалось, что среди них были работники охранных фирм.
- По меньшей мере 3 человека в тот день получили огнестрельные ранения.
- Полиции удалось задержать 67 злоумышленников.
- У них провели обыски с изъятием оружия – травматическое и охотничье.
- 3 июля 202 года часть из этих людей впервые предстала перед судом, где им избирали меру пресечения
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