Прокуратура Киевской области 1 апреля направила в суд дело о стрельбе в Броварах. Этот инцидент произошел 29 мая во время попыток перераспределения междугородних маршрутов автобусов. Суд рассмотрит обвинение против 15 человек.

Среди подсудимых будет криминальный авторитет, к которому обратились перевозчики. Они за деньги попросили бандита помочь им устранить конкурентов. Речь идет об осуществлении перевозок по маршруту Бровары – станция метро "Лесная" в Киеве.

К теме В Одессе возле ресторана произошла стрельба: есть раненые – фото, видео

Что еще выяснило следствие

Вышеуказанный криминальный авторитет имеет не одну судимость за совершение жестоких насильственных преступлений. Учитывая это и авторитет в криминальном мире он организовал банду.

Собственно члены этой группировки и устроили стрельбу в жилом квартале Броваров. Противостояли им нелегальные перевозчики из Винницкой области.

За что этих людей будут судить

Всех 15 человек будут судить по 3 статьям Уголовного кодекса. Их обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.

Расследование проводили следователи Броварского отдела полиции.

Стрельба в Броварах: другие подробности

Это был финал конфликта, который длился несколько дней.

В перестрелке в общей сложности участвовали примерно 100 человек.

Впоследствии оказалось, что среди них были работники охранных фирм.

По меньшей мере 3 человека в тот день получили огнестрельные ранения.

Полиции удалось задержать 67 злоумышленников.

У них провели обыски с изъятием оружия – травматическое и охотничье.

3 июля 202 года часть из этих людей впервые предстала перед судом, где им избирали меру пресечения

Внимание! Подробнее о стрельбе в Броварах читайте по ссылке.