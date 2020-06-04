Ружья, пистолеты и ножи: у участников перестрелки в Броварах провели обыски – фото
Правоохранители провели обыски у участников перестрелки в Броварах, которая состоялась 29 мая. Полицейские изъяли ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.
Обыски провели по местам возможного нахождения соорганизатора и членов перестрелки в Броварах, сообщает пресс-служба МВД.
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Полицейские изъяли немало оружия, а также вещи, в которые, вероятно, были одеты во время перестрелки.
Правоохранители изъяли оружие и телефоны
Среди изъятого оружия есть ружье
Расследование дела продолжается
Заметим, что сейчас продолжаются задержания всех участников перестрелки в Броварах.
Перестрелка в Броварах: коротко о главном
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
- Полиция открыла уголовное производство, расследование продолжается.
- Части суд уже избрал меры пресечений. Самый строгий из них – арест на два месяца без права залога.