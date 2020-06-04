Правоохранители провели обыски у участников перестрелки в Броварах, которая состоялась 29 мая. Полицейские изъяли ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.

Обыски провели по местам возможного нахождения соорганизатора и членов перестрелки в Броварах, сообщает пресс-служба МВД.

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Полицейские изъяли немало оружия, а также вещи, в которые, вероятно, были одеты во время перестрелки.



Правоохранители изъяли оружие и телефоны



Среди изъятого оружия есть ружье

Расследование дела продолжается

Заметим, что сейчас продолжаются задержания всех участников перестрелки в Броварах.

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