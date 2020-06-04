Правоохоронці провели обшуки в учаснів перестрілки в Броварах, яка відбулася 29 травня. Поліцейські вилучили рушниці, пістолети, набої, ножі, амуніцію для особистого захисту та "чорнові" записи.

Обшуки провели за місцями можливого перебування співорганізатора та членів перестрілки в Броварах, повідомляє пресслужба МВС. Зверніть увагу Стрілянина у Броварах: ще частина учасників заарештована, зокрема і організатор Поліцейські вилучили чимало зброї, а також речі, в які, ймовірно, були одягнені під час перестрілки.

Правоохоронці вилучили зброю та телефони

Серед вилученої зброї є рушниця

Розслідування справи триває Зауважимо, що наразі тривають затримання усіх учасників перестрілки у Броварах. Перестрілка в Броварах: коротко про головне Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками.

У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей.

Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.

Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.

Поліція відкрила кримінальне провадження, розслідування триває.

Частині суд уже обрав запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.