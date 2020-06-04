Рушниці, пістолети та ножі: в учасників перестрілки у Броварах провели обшуки – фото
Правоохоронці провели обшуки в учаснів перестрілки в Броварах, яка відбулася 29 травня. Поліцейські вилучили рушниці, пістолети, набої, ножі, амуніцію для особистого захисту та "чорнові" записи.
Обшуки провели за місцями можливого перебування співорганізатора та членів перестрілки в Броварах, повідомляє пресслужба МВС.
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Поліцейські вилучили чимало зброї, а також речі, в які, ймовірно, були одягнені під час перестрілки.
Правоохоронці вилучили зброю та телефони
Серед вилученої зброї є рушниця
Розслідування справи триває
Зауважимо, що наразі тривають затримання усіх учасників перестрілки у Броварах.
Перестрілка в Броварах: коротко про головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.
- Поліція відкрила кримінальне провадження, розслідування триває.
- Частині суд уже обрав запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.