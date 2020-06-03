Стрілянина у Броварах: ще частина учасників заарештована, зокрема і організатор
Одинадцять осіб, серед яких учасники і сам організатор стрілянини у Броварах, 3 червня отримали запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.
Для цієї частини підозрюваних запобіжні заходи обирав Шевченківський райсуд, повідомили у пресслужбі поліції Київщини. 3 червня його отримав і організатор перестрілки на прізвисько "Журавель" або "Віха".
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Які запобіжні заходи отримали учасники перестрілки
- чотирьох осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави.
- ще четверо осіб, а серед них і організатор сутички, будуть під вартою без права внесення застави.
- одному фігуранту перестрілки обрали тримання під вартою з правом внесення застави у 630 тисяч 300 гривень.
- один учасник перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
- одному підозрюваному обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 840 тисяч гривень.
Зазначимо, що 21 інших учасник вже отримали свої запобіжні заходи у Броварському міському районному суді.
Підозрювані в стрілянині в Броварах / Фото Арсена Авакова
Перестрілка у Броварах: що відомо
- Масова сутичка, яку охрестили "розбірками із 90-их" трапилася вранці 29 травня в місті Бровари на Київщині.
- У стрілянині взяли участь близько 100 людей, відомо, що вони займаються приватними пасажирськими перевезеннями.
- Відомо про щонайменше 3 поранених.
- Загалом поліція затримала 33 учасників інциденту. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження.
- Раніше ще 20 учасникам інциденту вже обрали запобіжний захід.