Одинадцять осіб, серед яких учасники і сам організатор стрілянини у Броварах, 3 червня отримали запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.

Для цієї частини підозрюваних запобіжні заходи обирав Шевченківський райсуд, повідомили у пресслужбі поліції Київщини. 3 червня його отримав і організатор перестрілки на прізвисько "Журавель" або "Віха".

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Які запобіжні заходи отримали учасники перестрілки

чотирьох осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави.

ще четверо осіб, а серед них і організатор сутички, будуть під вартою без права внесення застави.

будуть під вартою без права внесення застави. одному фігуранту перестрілки обрали тримання під вартою з правом внесення застави у 630 тисяч 300 гривень.

один учасник перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

одному підозрюваному обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 840 тисяч гривень.

Зазначимо, що 21 інших учасник вже отримали свої запобіжні заходи у Броварському міському районному суді.

Підозрювані в стрілянині в Броварах / Фото Арсена Авакова

Перестрілка у Броварах: що відомо