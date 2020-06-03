Стрельба в Броварах: еще часть участников арестована, в том числе и организатор
Одиннадцать человек, среди которых участники и сам организатор стрельбы в Броварах, 3 июня получили меры пресечения. Наиболее суровая из них – арест на два месяца без права залога.
Для этой части подозреваемых меры пресечения выбирал Шевченковский райсуд, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. 3 июня ее получил и организатор перестрелки по прозвищу "Журавль" или "Веха".
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Какие меры пресечения получили участники перестрелки
- четырех человек арестовали на 60 суток без права внесения залога.
- еще четыре человека, а среди них и организатор схватки, будут под стражей без права внесения залога.
- одному фигуранту перестрелки выбрали содержание под стражей с правом внесения залога в 630 тысяч 300 гривен.
- один участник будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- одному подозреваемому избрали содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тысяч гривен.
Отметим, что 21 других участников уже получили свои меры пресечения в Броварском городском районном суде.
Подозреваемые в стрельбе в Броварах / Фото Арсена Авакова
Перестрелка в Броварах: что известно
- Массовая потасовка, которую окрестили "разборками из 90-х" произошла утром 29 мая в городе Бровары Киевской области.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек, известно, что они занимаются частными пассажирскими перевозками.
- Известно по меньшей мере о 3 раненых.
- В общем полиция задержала 33 участников инцидента. По факту хулиганства открыли уголовное производство.
- Ранее еще 20 участникам инцидента уже избрали меру пресечения.