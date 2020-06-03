Одиннадцать человек, среди которых участники и сам организатор стрельбы в Броварах, 3 июня получили меры пресечения. Наиболее суровая из них – арест на два месяца без права залога.

Для этой части подозреваемых меры пресечения выбирал Шевченковский райсуд, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. 3 июня ее получил и организатор перестрелки по прозвищу "Журавль" или "Веха".

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Какие меры пресечения получили участники перестрелки

четырех человек арестовали на 60 суток без права внесения залога.

еще четыре человека, а среди них и организатор схватки , будут под стражей без права внесения залога.

, будут под стражей без права внесения залога. одному фигуранту перестрелки выбрали содержание под стражей с правом внесения залога в 630 тысяч 300 гривен.

один участник будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

одному подозреваемому избрали содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тысяч гривен.

Отметим, что 21 других участников уже получили свои меры пресечения в Броварском городском районном суде.



Подозреваемые в стрельбе в Броварах / Фото Арсена Авакова

Перестрелка в Броварах: что известно