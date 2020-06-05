В перестрелке в Броварах принимали участие работники охранных фирм
Правоохранители установили, что работники четырех частных охранных фирм участвовали в перестрелке в Броварах. Министерство внутренних дел уже аннулировало их лицензии.
С заявлением о проверке охранных структур обратились следователи полиции, которые расследуют этот инцидент, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
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О каких именно фирмах говорится:
- "Профохорона";
- "Охранная группа "Киев-центр";
- "ДВ Секьюрити";
- "Охранная группа "Форт-3".
По данным на сайте YouControl, среди конечных бенефициаров всех четырех фирм значится киевский бизнесмен Денис Бричка.
К сожалению, информация о нем в свободном доступе практически отсутствует. Известно лишь, что он также является руководителем благотворительного фонда "Здоровый мир".
Заместитель главы МВД Сергей Гончаров рассказал, что работники этих четырех фирм неоднократно уже привлекались к участию в массовых мероприятиях с незаконными действиями.
Перестрелка в Броварах: коротко о главном
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Полиции уже удалось задержать 67 злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
- Части суд уже избрал меры пресечения. Самый строгий из них – арест на два месяца без права залога.