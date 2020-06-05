Правоохранители установили, что работники четырех частных охранных фирм участвовали в перестрелке в Броварах. Министерство внутренних дел уже аннулировало их лицензии.

С заявлением о проверке охранных структур обратились следователи полиции, которые расследуют этот инцидент, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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О каких именно фирмах говорится:

"Профохорона";

"Охранная группа "Киев-центр";

"ДВ Секьюрити";

"Охранная группа "Форт-3".

По данным на сайте YouControl, среди конечных бенефициаров всех четырех фирм значится киевский бизнесмен Денис Бричка.

К сожалению, информация о нем в свободном доступе практически отсутствует. Известно лишь, что он также является руководителем благотворительного фонда "Здоровый мир".

Заместитель главы МВД Сергей Гончаров рассказал, что работники этих четырех фирм неоднократно уже привлекались к участию в массовых мероприятиях с незаконными действиями.

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