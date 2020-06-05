Правоохоронці встановили, що працівники чотирьох приватних охоронних фірм брали участь у перестрілці в Броварах. Міністерство внутрішніх справ вже анулювало їхні ліцензії.

Про перевірку охоронних структур звернулися слідчі поліції, які й розслідують цей інцидент, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Про які саме фірми мовиться:

"Профохорона";

"Охоронна група "Київ-центр";

"ДВ Сек'юріті";

"Охоронна група "Форт-3".

За даними на сайті YouControl, серед кінцевих бенефіціарів усіх чотирьох фірм є київський бізнесмен Денис Брічка.

На жаль, інформація про нього у вільному доступі практично відсутня. Відомо лише, що він також є керівником благодійного фонду "Здоровий всесвіт".

Заступник глави МВС Сергій Гончаров розповів, що працівники цих чотирьох фірм неодноразово вже залучалися до участі в масових заходах з застосуванням незаконних дій.

Перестрілка в Броварах: коротко про головне

Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками.

У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей.

Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.

Поліції вже вдалося затримати 67 зловмисників, у них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.

Частині суд уже обрав запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.