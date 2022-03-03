Так, группа российских солдат решила сдаться украинским военным, сообщает 24 канал. До оккупантов дошло, что на самом деле здесь их никто не рад видеть, ведь они – не "освободители", а захватчики.

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Одному из пленных всего 21 год. Солдат родом из Мурманска, но служил по контракту в Крыму. На "спецоперацию" в Украине он прибыл 24 февраля 2022 года вместе с колонной техники.

В своем видеообращении он попросил маму забрать его и донести другим правду о нападении России. Пленный солдат также попросил прощения у украинцев.

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Еще один солдат позвонил своей матери и рассказал, что сдался в плен. Он подчеркнул: к нему гуманно относятся. Пленный также попросил маму обратиться в Союз комитетов солдатских матерей России, чтобы его внесли в список на возвращение.

Бомбим мы... Нас вообще здесь не рады видеть. Передай остальным, чтобы сюда не ехали, – сказал солдат.

Пленный звонит своей матери: смотрите видео

Российские солдаты добровольно сдались в плен

Напомним, что Минобороны Украины при поддержке международного IT-сообщества предлагает российским солдатам выбор: погибнуть на захватнической войне или получить полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации.

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Оккупанты могут сдаться Вооруженным силам Украины, Силам территориальной обороны Украины, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины. В Минобороны подготовили инструкцию для желающих сдаться в плен. Им нужно:

отбросить оружие в сторону

стать прямо

поднять вверх руки или белый флаг

громко кричать "сдаюсь!" или кодовое слово "Миллион!".

Российский военный сдался в плен / Фото 24 канала

Документы пленного контрактника / Фото 24 канала

Солдат служил в оккупированном Крыму / Фото 24 каналу

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