Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин. Он отметил, что все детали о количестве пострадавших и масштабе разрушений уточняют.
Ранее Ракетные атаки по Львовщине: в Золочевском районе возникли пожары
Отсутствует напряжение в контактной сети на определенных участках
В "Укрзализныце" также уточнили, что из-за повреждений тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на нескольких участках. Речь идет о таких участках: Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.
Задержки будут на следующих направлениях:
№86 Запорожье – Львов (+1 час 40 минут);
№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
№87 Запорожье – Ковель (+1 час 35 минут);
№96 Рахов – Киев (+1 час);
№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 час 10 минут);
№50 Трускавец – Киев (+4 часа);
№56 Рахов – Киев (+3 часа);
№21 Харьков – Трускавец (+3 часа);
№13 Солотвино – Киев (+2 часа);
№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+2 часа);
№231 Днепр – Львов (+3 часа);
№45 Ужгород – Лозовая (+32 минуты);
№774 Львов – Дарница (+1 час 42 минуты);
№722 Киев – Харьков (+90 минут);
№6093 Здолбунов – Львов (+1 час);
№803 Ровно – Львов (+30 минут).
На Ровненщине подтвердили удары по железнодорожной инфраструктуре
В Ровненской области уже подтвердили удары по железнодорожной инфраструктуре. По предварительной информации, жертв нет.
Следует посмотреть: утреннее обращение Генштаба ВСУ