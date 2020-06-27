Активисты пришли к Офису Президента с требованием поддержать правовое урегулирование обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских нужд.

Акцию "Наше право – жить без боли!" организовала инициатива "Конопляный Марш Свободы" с участием других совместно и политсил, сообщает 24 канал.

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Активисты отмечают, что они выступают за легализацию каннабиса в медицинских целях. Ведь использование марихуаны может ослабить боль у тяжелобольных людей. А также у тех, кто страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Среди таких и ветераны войны против России.

При этом большого скопления людей на акции нет – все стараются соблюдать социальную дистанцию.



Акция за легализацию медицинской марихуаны / Фото 24 канала



Активисты собрались под Офисом Президента / Фото 24 канала



На акции присутствовали и правоохранители / Фото 24 канала



Активисты в масках и пытаются соблюдать социальную дистанцию / Фото 24 канала

Легализация марихуаны в Украине: коротко

В Украине пытаются легализовать медицинскую марихуану. В мае 2019 года на сайте Президента соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. После чего законопроект был подан в Верховную Раду.

Профильный комитет поддержал этот законопроект, но депутаты так его и не рассмотрели.

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Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун в блокировании рассмотрения этого законопроекта обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова. Именно МВД блокировало изменения в правительственное постановление о переносе каннабиса из категории наркотиков, оборот которых запрещен, в категорию веществ, оборот которых ограничен.



Где в мире легализована марихуана / Инфографика 24 канала