Активісти прийшли до Офісу Президента з вимогою підтримати правове врегулювання обігу канабісу та його похідних для наукових і медичних потреб.

Акцію "Наше право – жити без болю!" організувала ініціатива "Конопляний Марш Свободи" за участі інших спільно та політсил, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

Активісти відзначають, що вони виступають за легалізацію канабісу в медичних цілях. Адже використання марихуани може послабити біль у важкохворих людей. А також в тих, хто страждає на посттравматичний стресовий розлад. Серед таких і ветерани війни проти Росії.

При цьому великого скупчення людей на акції немає – всі намагаються дотримуватися соціальної дистанції.



Акція за легалізацію медичної марихуани / фото 24 каналу



Активісти зібралися під Офісом Президента / фото 24 каналу



На акції присутні й правоохоронці / фото 24 каналу



Активісти в масках і намагаються дотримуватися соціальної дистанції / фото 24 каналу

Легалізація марихуани в Україні: коротко

В Україні намагаються легалізувати медичну марихуану. У травні 2019 року на сайті Президента відповідна петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Після чого законопроєкт було подано до Верховної Ради.

Профільний комітет підтримав цей законопроєкт, але депутати так його і не розглянули.

Під стінами парламенту неодноразово влаштовували акції з вимогою легалізувати медичну марихуану

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун у блокуванні розгляду цього законопроєкту звинуватила міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Саме МВС блокувало зміни до урядової постанови про перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонений, до категорії речовин, обіг яких обмежений.



Де у світі легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу