Под Парижем вспыхнул пожар на химзаводе: людей эвакуировали из домов
В коммуне Безон возле Парижа произошел пожар на химическом предприятии. Власти опасались, что это может привести к загрязнению окружающей среды.
Источник:France Bleu
Завод компании Protec Industrie, где возник пожар, специализируется на обработке металлов. Он также имеет европейскую классификацию Seveso.
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Детали инцидента
Пожар пытались ликвидировать около 100 спасателей. Мэр коммуны заявил, что пожарные контролируют место, где произошло возгорание.
Из-за пожара пришлось эвакуировать людей, которые живут возле завода. В результате возгорания никто не пострадал.
Пожар на химзаводе возле Парижа / Фото Alerte France
Место пожара контролируют / Фото Alerte France
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Заместитель мэра коммуны сообщал, что из-за пожара на химзаводе существует риск загрязнения почвы и воды в реке. Однако первые анализы не подтвердили опасения местных властей.
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