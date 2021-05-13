В коммуне Безон возле Парижа произошел пожар на химическом предприятии. Власти опасались, что это может привести к загрязнению окружающей среды.

Завод компании Protec Industrie, где возник пожар, специализируется на обработке металлов. Он также имеет европейскую классификацию Seveso.

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Детали инцидента

Пожар пытались ликвидировать около 100 спасателей. Мэр коммуны заявил, что пожарные контролируют место, где произошло возгорание.

Из-за пожара пришлось эвакуировать людей, которые живут возле завода. В результате возгорания никто не пострадал.



Пожар на химзаводе возле Парижа / Фото Alerte France



Место пожара контролируют / Фото Alerte France

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Заместитель мэра коммуны сообщал, что из-за пожара на химзаводе существует риск загрязнения почвы и воды в реке. Однако первые анализы не подтвердили опасения местных властей.