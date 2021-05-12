Огонь был виден за десятки километров: в Ивано-Франковске бушевал крупный пожар – видео
В Ивано-Франковске 12 мая вспыхнул масштабный пожар в складском помещении. Известно, что площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров.
Источник:ГСЧС Украины
Пожарным о возгорании сообщили ориентировочно в 13 часов. Пожар возник на складе, что находится на улице Полевой (в районе аэропорта).
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Детали пожара
Пожар возник в одноэтажном помещении. На место возгорания выехали пожарные нескольких спасательных частей. Также к пожару привлекли 42 человека и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 39 человек и 10 единиц техники.
Чрезвычайники ликвидировали пожар на складе / Фото ГСЧС Украины
Местное издание "Галка" сообщает, что дым от пожара виден за десятки километров от Ивано-Франковска. Предварительно в ГСЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет.
Крупный пожар в Ивано-Франковске: смотрите видео ДСНС
Пожарные ориентировочно в 14:21 локализовали, а в 16 часов – ликвидировали возгорание. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
Коротко о последних пожарах
- Крупный пожар возник 11 мая в Киеве на улице Амосова 9. Там также горели склады. Никто не пострадал. Огонь охватил 400 квадратных метров.
- 10 мая на улице Выговского во Львове, недалеко от мотозавода, произошел пожар в жилом доме. Людей с верхних этажей пришлось снимать с помощью вышки. В результате пожара никто не пострадал.
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