В Ивано-Франковске 12 мая вспыхнул масштабный пожар в складском помещении. Известно, что площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров.

Пожарным о возгорании сообщили ориентировочно в 13 часов. Пожар возник на складе, что находится на улице Полевой (в районе аэропорта).

Важно В Киеве на Амосова ликвидировали серьезный пожар: горели склады

Детали пожара

Пожар возник в одноэтажном помещении. На место возгорания выехали пожарные нескольких спасательных частей. Также к пожару привлекли 42 человека и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 39 человек и 10 единиц техники.



Чрезвычайники ликвидировали пожар на складе / Фото ГСЧС Украины

Местное издание "Галка" сообщает, что дым от пожара виден за десятки километров от Ивано-Франковска. Предварительно в ГСЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет.

Крупный пожар в Ивано-Франковске: смотрите видео ДСНС

Пожарные ориентировочно в 14:21 локализовали, а в 16 часов – ликвидировали возгорание. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Коротко о последних пожарах