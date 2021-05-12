Вогонь було видно за десятки кілометрів: в Івано-Франківську вирувала масштабна пожежа – відео
У Івано-Франківську 12 травня спалахнула масштабна пожежа у складському приміщенні. Відомо, що площа пожежі становить більш ніж тисячу квадратних метрів.
Джерело:ДСНС України
Пожежникам про займання повідомили орієнтовно о 13 годині. Пожежа виникла на складі, що вулиці Польовій (в районі аеропорту).
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Деталі пожежі
Пожежа виникла в одноповерховому приміщенні. На місце займання виїхали пожежники кількох рятувальних частин. Також до пожежі залучили 42 особи та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 39 осіб та 10 одиниць техніки.
Надзвичайники ліквідували пожежу на складі / Фото ДСНС України
Місцеве видання "Галка" повідомляє, що дим з пожежі видно за десятки кілометрів від Івано-Франківська. Попередньо у ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих немає.
Масштабна пожежа в Івано-Франківську: дивіться відео ДСНС
Пожежники орієнтовно о 14:21 локалізували, а о 16 години – ліквідували займання. Площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів.
Коротко про останні пожежі
- Масштабна пожежа виникла 11 травня у Києві на вулиці Амосова 9. Там також горіли склади. Ніхто не постраждав. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.
- 10 травня на вулиці Виговського у Львові, неподалік від мотозаводу, сталася пожежа у житловому будинку. Людей із верхніх поверхів довелося знімати за допомогою вишки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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