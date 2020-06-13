Пророссийские боевики 13 июня устроили обстрел по позициям украинских военных в районе населенного пункта Пищевик. В результате, пулевое ранение получил один защитник, его уже эвакуировали в медицинское учреждение.

Российские наемники открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-служба ООС.

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В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение,

– говорится в сообщении.

Военные добавляют: эти действия врага не остались безнаказанными. Вооруженным формированиям Российской Федерации защитники дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Заметим, что за минувшие сутки враг аж 12 раз открывал огонь по позициям украинцев. Стреляли оккупанты, в том числе и из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

В результате обстрелов 1 военный получил ранения.



Карта оккупированных территорий / 24 канал