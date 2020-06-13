Проросійські бойовики 13 червня влаштували обстріл по позиціях українських військових в районі населеного пункту Пищевик. Відтак, кульове поранення отримав один оборонець, його вже евакуювали у медичний заклад.

Російські найманці відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, передає пресслужба ООС. Дивіться також Фатальна помилка кремлівських пропагандистів: знайшли доказ присутності військ РФ на Донбасі Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,

– мовиться у повідомленні. Військові додають: ці дії ворога не залишилися безкарними. Збройним формуванням Російської Федерації оборонці дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Зауважимо, що за минулу добу ворог аж 12 разів відкривав вогонь по позиціях українців. Стріляли окупанти, зокрема, й з забороненого мінськими угодами озброєння. В результаті обстрілів 1 військовий отримав поранення.

Карта окупованих територій / 24 канал