Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какие потери у России под Покровском

Трегубов сообщил, что за месяц боев под Покровском Россия потеряла больше солдат, чем за всю вторую чеченскую войну.

Под Покровском только безвозвратных (потерь России, – 24 Канал) 7 тысяч за январь... Давайте сравним. Согласно официальной декларации россиян, во второй чеченской (войне, – 24 Канал) они потеряли безвозвратно 6 тысяч человек,

– Отметил представитель.

Он отметил, что оккупанты несут такие потери, даже не штурмуя город, а лишь пытаясь его обойти.

"То есть на одном направлении за месяц они теряют столько, сколько теряли в современных локальных войнах", – подчеркнул Трегубов.

По словам представителя, ситуация на Покровском направлении остается самой напряженной. Только за последние сутки там произошло до 54 боевых столкновений. Трегубов отметил, что за прошедший месяц российское войско не достигло значительного продвижения в этом районе.