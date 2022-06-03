Под Северодонецком ранили двух международных журналистов и убили водителя

Впрочем, они рискуют собственными жизнями, освещая информацию из горячих боевых точек. Так, под Северодонецком, где сейчас ведутся ожесточенные бои, были ранены двое международных журналистов. Также убили водителя.

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Это были репортеры международного агентства Reuters. Они получили ранения при обстреле вблизи города Северодонецк на Востоке Украины. Водитель их транспортного средства, к сожалению, погиб.

В ходе поездки двое журналистов Reuters получили легкие ранения, попав под обстрелы по дороге в Северодонецк. Они ехали на авто, предоставленном поддерживаемыми Россией сепаратистами,

– сказал представитель Reuters.

За рулем автомобиля был человек, назначенный боевиками. Водитель погиб от полученных травм.

Reuters выражает глубокие соболезнования семье погибшего водителя по поводу. При этом представитель не предоставил дополнительных подробностей инцидента.

Журналисты рискуют своей жизнью на войне

Марьян Кушнир, как и многие журналисты, сейчас освещает события войны. И как отметила Елена Зеленская в одном из интервью , для врага правда – один из особо опасных видов вооружения.

В то же время, она отметила, что во время войны России против Украины каждый может стать журналистом. Ведь те, кто имеет доступ в интернет, могут распространять информацию и публиковать все происходящее в сети.

Что касается профессиональных журналистов, то во время войны в Украине погибло несколько десятков. Особенно пораженными русским коварством были поражены представители СМИ, которые за свою карьеру прошли не одну горячую точку.

Они узнали на собственном опыте, что надпись PRESS для кафиров не имеет никакого значения. Российские захватчики уничтожают всех и каждого, и не очень-то перебирают, кто следующим попадет под вражеский огонь.

Примите во внимание! Все украинские журналисты почти идут насмерть, отправляясь в горячие боевые точки, чтобы доносить до аудитории правду. 10 мая журналисты нашей страны получили престижную Пулитцеровскую премию . Ею наградили представителей СМИ за "точное отражение ужасающей реальности". К сожалению, некоторые из наших коллег получили его посмертно.

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