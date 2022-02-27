В ООС призывают украинцев сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.

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Также известно, что под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе,

– сообщили в ООС.

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Текст публикации ООС:

Ситуация по российскому вторжению. Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов. На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе.

Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.