Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, большие колонны вражеской техники сейчас перегруппировываются и направляются в Сумы. Где-то они разделяются и идут в обход, а где-то – напрямую.

В районе села Стула россияне уже разложили собственный блокпост, поэтому полностью заблокированы въезды и выезды из города. Если раньше люди находили какие-то пути, чтобы уехать, то на сегодня это сделать невозможно,

– заявил Живицкий.

Глава Сумской ОВА добавил, что под российской оккупацией до сих пор находится город Тростянец. Там постоянно обстреливают мирных жителей, люди боятся выйти на улицы.

Все же, Украина продолжает противостоять рашистскому оккупанту. Советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что во всей Сумской области оккупанты смогли захватить только один город – Тростянец. По его словам, на Сумщину наступало элитное подразделение оккупантов, которое уже похоронено на ее полях.

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