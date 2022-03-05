Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За його словами, великі колони ворожої техніки зараз перегруповуються і направляються до Сум. Десь вони розділяються та йдуть в обхід, а десь – напряму.

У районі села Стула росіяни вже розклали власний блокпост, тож повністю заблоковані в’їзди та виїзди з міста. Якщо раніше люди знаходили якісь шляхи, щоб виїхати, то на сьогодні це зробити неможливо,

– заявив Живицький.

Голова Сумської ОВА додав, що під російською окупацією досі перебуває місто Тростянець. Там постійно обстрілюють мирних мешканців, люди бояться вийти на вулиці.

Все ж Україна продовжує протистояти загарбникам. Радник Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що у всій Сумській області окупанти змогли захопити тільки одне місто – Тростянець. За його словами, на Сумщину наступав елітний підрозділ окупантів , який вже похований на її полях.