В ОГА отметили, что 14 июля в трауре вся Тернопольская область – жители края попрощались с погибшим на востоке украинским защитником.

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Под Тернополем попрощались с погибшим воином

В селе Большие Борки провели в последний путь стрелка 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Владимира Яськива.

Чин погребения состоялся в церкви Святой Великомученицы Параскевы. Его совершил архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий Семенюк. На прощании было много духовенства и представителей областной власти.

Издание "Тернопольчане" сообщает, что проститься с погибшим защитником пришли сотни местных жителей, они принесли много цветов. По дороге прохожие, мимо которых шла траурная процессия, становились перед погибшим воином на колени.

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Жизнь Владимира Яськива трагически оборвала вражеская пуля во время выполнения боевого задания. Случилось это 9 июля возле Золотого.

Командование подразделения, где проходил службу военнослужащий, вспоминает его как ответственного, квалифицированного и смелого воина, который всегда проявлял разумную инициативу и поддержку для командиров.

Под Тернополем попрощались с погибшим воином: Фото Тернопольской ОГА, "Тернопольчане"