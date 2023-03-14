О смерти захватчика пишут бурятские паблики, об єтом передает 24 Канал.

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Что известно о ликвидированном оккупанте

Согласно ему, выходец многодетной семьи Цыбиков 10.09.1973 г. р. проживал в селе Булум Хоринского района. Кроме средней школы он с красным дипломом выпустился из вуза.

После армии бурят решил посвятить себя служению буддизма и пошел хувараком (студентом-послушником) в Эгитуйский дацан (буддистский монастырь-университет). Оттуда его направили на учебу в Агинский бурятский буддийский институт.

"По завершении он получил красный диплом по специальности философа-богослова, способного размышлять, дискутировать и преподносить учения Будды в доступной форме, совершенствоваться на практике. С 2002 года продолжил свое служение в филиале Эгитуйского дацана города Улан-Удэ в поселке Зеленый", – пишет сообщения.

Бурят спешил попасть в ряды русской армии

Он два года работал над скульптурой Будды и занимался организацией конных скачек для детей. Бурят увлекался одомашнением диких лошадей, а после служения в дацане работал сторожем в школе.

Отмечают, что при вручении повестки Хишикто Базаровича дома не было. Но, узнав о ней, он "посетил маму, попрощался и сам уехал в Хоринск", спеша попасть в ряды русской армии.



Ликвидированный на войне оккупант / Фото с росСМИ

"Успел на последний автобус с мобилизованными. Он надеялся встретить племянника, исполняющего воинскую обязанность, и был рядом с ним в 20 километрах", – говорится в сообщении.

Бурят отправился на войну в Украину в сентябре 2022 года.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 160 540 своих воинов. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 740 врагов.