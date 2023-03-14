Про смерть загарбника пишуть бурятські пабліки, про це передає 24 Канал.

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Що відомо про ліквідованого окупанта

Згідно з ним, виходець багатодітної родини Цибіков 10.09.1973 р. н. проживав у селі Булум Хоринського району. Крім середньої школи, він із червоним дипломом випустився з вишу.

Після армії бурят вирішив присвятити себе служінню буддизму й пішов хувараком (студентом-послушником) до Егітуйського дацана (буддистського монастиря-університету). Звідти його направили на навчання до Агінського бурятського буддійського інституту.

"Після завершення він отримав червоний диплом за спеціальністю філософа-богослова, здатного розмірковувати, дискутувати та подавати вчення Будди у доступній формі, удосконалюватися на практиці. З 2002 року продовжив своє служіння у філії Егітуйського дацана міста Улан-Уде в селищі Зелений, – пишуть автори допису.

Бурят поспішав потрапити до лав російської армії

Він два роки працював над скульптурою Будди та займався організацією кінних скачок для дітей. Бурят захоплювався одомашненням диких коней, а після служіння в дацані працював сторожем у школі.

Зазначають, що під час вручення повістки Хишикто Базаровича вдома не було. Але, дізнавшись про неї, він "відвідав маму, попрощався і сам поїхав до Хоринська", поспішаючи потрапити до лав російської армії.



Ліквідований на війні окупант / Фото з росЗМІ

"Встиг на останній автобус із мобілізованими. Він сподівався зустріти племінника, який виконує військовий обов'язок, і був поряд із ним за 20 кілометрів", – йдеться у повідомленні.

Бурят відправився на війну в Україну у вересні 2022 року.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 160 540 своїх вояк. Тільки за минулу добу Сили оборони ліквідували 740 ворогів.