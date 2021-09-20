Известно, что животные находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщили местные экологи.

Стоит прочитать В Новой Зеландии открыли новый вид гигантских пингвинов

Что говорят экологи

Мертвых птиц нашли на мысе, где живет их колония. Ветеринары забрали пингвинов на вскрытие и обнаружили укусы вокруг глаз. На месте происшествия также нашли мертвых пчел.

Это очень редкое явление. Не думаем, что это будет происходить часто, это случайность,

– подчеркнул ветеринар Дэвид Робертс.

Район, где обитает соответствующий вид животных, является национальным парком. В то же время пчелы – часть его экосистемы.

Обратите внимание Императорским пингвинам грозит вымирание: почему они могут исчезнуть уже к концу века

Эколог объяснил, что эти пингвины – под охраной. Сейчас специалисты продолжают изучать тела, чтобы окончательно понять, действительно ли пчелы стали причиной смерти животных.

Что известно об африканских пингвинах? Они живут в Южной Африке и внесены в Красную книгу. Животным угрожает высокий риск исчезновения. Численность этого вида сократилась в начале XX века, ведь жители острова Дассен собирали до 600 тысяч их яиц в год. Эти пингвины едят сардины и анчоусы, поэтому "соревнуются" с частными рыбаками.

Текст публикации Фонда охраны южноафриканских птиц:

"Мыс доброй надежды" сообщил о том, что вчера (17 сентября – 24 канал) нашли 63 мертвых африканских пингвинов вдоль побережья.

По состоянию на 2018 год африканский пингвин попал под угрозу исчезновения в Красную книгу Международного союза охраны природы. Эта потеря – масштабный удар по уменьшению популяции.

Наша команда тесно сотрудничает с Фондом Южной Африки для сохранения береговых птиц. Происходит мониторинг любых пострадавших пингвинов на береговой территории, которые могли бы нуждаться в нашей помощи. В то же время никаких жертв не нашли.

Причину смерти пока не подтвердили. Однако ранние признаки указывают на внешние факторы окружающей среды. Несмотря на то, что результаты тестирования на токсичность до сих пор ожидают, предварительные результаты свидетельствуют, что пингвины могли умереть вследствие того, что их ужалил рой пчел.