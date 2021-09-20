Відомо, що тварини перебувають під загрозою зникнення. Про це повідомили місцеві екологи.

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Що говорять екологи

Мертвих птахів знайшли на мисі, де живе їхня колонія. Ветеринари забрали пінгвінів на розтин і виявили укуси довкола очей. На місці події також знайшли мертвих бджіл.

Це дуже рідкісне явище. Не думаємо, що це відбуватиметься часто, це випадковість,

– наголосив ветеринар Девід Робертс.

Район, де мешкає відповідний вид тварин, є національним парком. Водночас бджоли – частина його екосистеми.

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Еколог пояснив, що ці пінгвіни – під охороною. Наразі спеціалісти продовжують вивчати тіла, щоб остаточно зрозуміти, чи бджоли справді стали причиною смерті тварин.

Що відомо про африканських пінгвінів? Вони живуть у Південній Африці і внесені до Червоної книги. Тваринам загрожує високий ризик зникнення. Чисельність цього виду скоротилась на початку XX століття, адже жителі острова Дассен збирали до 600 тисяч їхніх яєць на рік. Ці пінгвіни їдять сардини і анчоуси, тому "змагаються" з приватними рибалками.

Текст публікації Фонду охорони південноафриканських птахів:

"Мис доброї надії" повідомили про те, що вчора (17 вересня – 24 канал) знайшли 63 мертвих африканських пінгвінів уздовж узбережжя.

Станом на 2018 рік африканський пінгвін потрапив під загрозу зникнення до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. Ця втрата – масштабний удар по зменшенню популяції.

Наша команда тісно співпрацює з Фондом Південної Африки для збереження берегових птахів. Відбувається моніторинг будь-яких бідних пінгвінів на береговій території, які могли б потребувати нашої допомоги. Водночас жодних жертв не знайшли.

Причину смерті наразі не підтвердили. Однак ранні ознаки вказують на зовнішні фактори навколишнього середовища. Попри те, що результати тестування на токсичність досі очікують, попередні результати свідчать, що пінгвіни могли померти внаслідок того, що їх вжалив рій бджіл.