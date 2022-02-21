Как сообщают СМИ, мужчина регулярно избивал женщину и в семье не раз совершалось насилие.

Важно Киевлянин изуродовал лицо женщины холодным оружием: пострадавшая находится в больнице

Никаких зацепок нет

Волонтер из поисковика Vinsearch сообщила, что никаких зацепок по поводу исчезновения нет, близкие женщины тоже ничего не знают. Волонтеры обращались в центры жертв домашнего насилия, но и там мать с детьми не появлялась. Сейчас поиски продолжаются.

Известно, что в семье работал только муж пропавшей. В организации не подтвердили факты домашнего насилия и версию о самоубийстве.

Это если один человек – еще можно понять. Но там детишки, такого быть не может. Надеюсь, они смогли куда-то уехать,

– рассказала волонтер.

Под Винницей пропала мать пятерых детей / Фото Нацполиции

Ранее жителя Харькова выселили из дома за избиение жены. Он избил женщину на глазах у малолетних детей. Пострадавшая решила не терпеть действия обидчика и заявила на него в полицию.

Муж избил жену на глазах у девочки 8 лет и мальчика 7 лет. Оба ребенка были напуганы и психологически подавлены. 37-летнего мужчину решили отселить на 10 дней от семьи и издали срочное запретительное предписание. Известно, что ранее обидчик был судим.