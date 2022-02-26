Об этом во время брифинга 26 февраля заявил глава областной государственной администрации Сергей Борзов. По его словам, третья эпоха войны России против Украины показала чрезвычайно высокий уровень патриотизма, единства и сплоченности нации.

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Возле Винницы работает вражеская диверсионно-разведывательная группа

Борзов рассказал, что в районе населенных пунктов Гавришовка и Стадница работает вражеская диверсионно-разведывательная группа. Сейчас украинские спецназовцы проводят операцию, чтобы их уничтожить.

Обращаюсь к жителям прилегающих территорий: сел Щитков, Писаревка, Хижинцы, Крушлинцы, а также Гавришовка и Стадница – не выходить из своих жилых помещений, максимально сохранять спокойствие и верить в наших бойцов, которые профессиональные и настойчивые в выполнении своего боевого задания!,

– заявил глава области.

По его словам, ситуация в области – спокойная. Там готовятся к развертыванию пунктов приема переселенцев, способствуют организации медицинского обеспечения и срочной сдаче крови в случае необходимости.

"Банк крови в области есть, наполненный и готовый к использованию. Вместе с тем мы не знаем, сколько крови может понадобиться в соответствии с количеством раненых, которых планируют доставлять в Винницу, и их состояния. Поэтому обращаюсь ко всем способным сдать кровь – быть готовыми к этому", – добавил Борзов.

Жителей Винницкой области призвали строго соблюдать комендантский час. Ведь, учитывая то, что враг размещается совсем недалеко, пребывание людей на улицах после 22:00 может быть расценено как диверсия. Поэтому военные патрули, спецназовцы и бойцы СБУ имеют право открыть огонь на поражение.