Винница, как и остальная Украина, защищается от вторжения российских военных. В городе была разработана схема противодействия возможным диверсиям и мародерам.

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В Виннице создали антимародерские группы

Сотрудники управления СБУ Винницкой области, а также полицейские, ужесточили меры безопасности в самой Виннице и области.

Среди работников спецслужбы и полицейских сформированы группы для недопущения фактов мародерства, разбоя, нарушения условий военного положения, непосредственного реагирования на другие противоправные действия,

– отметили в ОГА.

В СБУ также попросили местных жителей с пониманием отнестись к ограничительным мерам и обеспечить содействие правоохранителям. Информацию о возможных угрозах безопасности государства и граждан сообщать на телефоны горячей линии: +380931097669.

Обратите внимание! Приблизительно в полночь 26 февраля под Калиновкой Винницкой области украинские военные сбили российский Су-25.

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