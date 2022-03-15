За последние часы спасатели нашли под руинами станции тело одного погибшего человека.

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Сейчас ГСЧС прекратили поисковые работы из-за темного времени суток. Уже 16 марта спасатели продолжат разбирать бетонные перекрытия.

Там добавляют, что не исключено, что под завалами могут быть еще несколько погибших.

Напомним, что около 12 дня в Харькове в районе метро "Армейская" пролетели два российских снаряда, упавших на жилой квартал, который до этого обстреляли.

К слову, 14 марта враг ударил по Харькову ракетными комплексами "Искандер". Спасателям удалось спасти из-под завалов 3 человека. Однако под обломками строительных конструкций отыскали и изъяли тела 7 погибших.

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