За останні години рятувальники знайшли під руїнами станції тіло однієї загиблої людини.

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Наразі ДСНС припинили пошукові роботи через темний час доби. Вже 16 березня рятувальники продовжать розбирати бетонні перекриття.

Там додають, що не виключено, що під завалами можуть бути ще кілька загиблих.

Нагадаємо, що близько 12 дня у Харкові в районі метро "Армійська" пролетіли два російські снаряди, які впали на житловий квартал, який до того обстріляли.

До слова, 14 березня ворог вдарив по Харкову ракетними комплексами "Іскандер". Рятувальникам вдалось врятували з-під завалів 3 людей. Проте під уламками будівельних конструкцій відшукали та вилучили тіла 7 загиблих.

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