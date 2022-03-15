Проте місто зазнає авіаударів. Вчора, 14 березня, ворог завдавав удари зокрема ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атака була із території Росії.

Рятувальникам вдалось врятували з-під завалів 3 людей. Проте під уламками будівельних конструкцій відшукали та вилучили тіла 7 загиблих.

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Лише за вчорашню добу піротехнічні підрозділи ДСНС 34 рази виїжджали на знешкодження артилерійських боєприпасів, які не розірвались.

Також 14 березня близько 23:30 російські снаряди завдали шкоди торговельним майданчикам та житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа. Вогонь гасили близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

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