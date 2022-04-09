Об этом рассказал в эфире 24 канала руководитель Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты Андрей Левкович, который побывал с гуманитарной помощью в освобожденных селах Киевской области.

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Он рассказывает, что видел ужасную картину, а детали рассказали очевидцы. "Например, целая центральная улица, по которой мы ехали, – там нет ни одного целого дома, просто ни одного", – говорит Андрей Левкович.

Мы остановились возле развалившегося дома на въезде в Бородянку. Соседка рассказала нам, что там жила семья из 6 человек, и все они находятся под завалами дома. И таких историй почти в каждом здании,

– заявил очевидец.

По его словам, от большого дома на 4 подъезда осталось только 2 боковых, двух средних подъездов просто нет. "Перед нами спасатели вытащили тело пожилого человека из-под завала. Это ужасная картина, трудно все передать словами", – добавил Левкович.

К слову, глава освобожденного поселка Бородянка Георгий Ерко рассказал, что только под завалами двух домов там обнаружили около 30 погибших. Поэтому все есть основания предполагать, что под завалами будут сотни жертв.

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