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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ЦИК

      Под ЦИК собирают проплаченный митинг

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      Ситуация под ЦИК в день выборов президента Украины
      Ситуация под ЦИК в день выборов президента Украины / Движение ЧЕСТНО

      Неизвестные собирают украинцев на проплаченный митинг 31 марта под Центральной избирательной комиссией. Сообщение направляют через мессенджеры и убеждают, что агитировать на за кого не надо, а – просто стоять для количества.

      За такую работу с 15:00 до 20:00 организаторы обещают 350 гривен.

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      Однако в сообщении за 31 марта от организаторов, скриншот которого сделало движение ЧЕСТНО, указано: "На сегодня отмена".

      "Можно будет приехать ночевать сегодня в ЦИК. По желанию – с 7 вечера до 6 утра. 700 гривен на чаек/кофе", – говорится в сообщении.

      Под ЦИК собираются все больше людей, немало парней спортивного телосложения.

      проплачений мітинг цвк день виборів президента України
      Движение ЧЕСТНО зафиксировало предполагаемых участников проплаченного митинга под ЦИК

      Мужчины спортивного телосложения уверяют, что пришли к ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша". Они называют себя студентами, а объединяются вокруг палаток с надписью "Общественная приемная депутата", сообщает "Украинская правда".

      Среди этих людей есть "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton. Эта организация зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступала за закрытие точек продажи алкоголя.

      19 марта представители организации Poton опубликовали видео, в котором заявили, что приехали в Киев и не собираются уезжать, пока в Украине не изберут нового президента.

      Молодые люди собираются возле палаток "Батькивщины", сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак

      "Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены парнями, которые выступают против фальсификаций...", – написал Братущак.

      Однако в ЦИК заверили, что пока не испытывают никакого давления и работают в штатном режиме, сообщила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины ЦИК Новости политики Нарушения на выборах Протесты Пикет Новости Киева
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