Под ЦИК собирают проплаченный митинг
Неизвестные собирают украинцев на проплаченный митинг 31 марта под Центральной избирательной комиссией. Сообщение направляют через мессенджеры и убеждают, что агитировать на за кого не надо, а – просто стоять для количества.
За такую работу с 15:00 до 20:00 организаторы обещают 350 гривен.
Читайте также: Выборы президента Украины: какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования
Однако в сообщении за 31 марта от организаторов, скриншот которого сделало движение ЧЕСТНО, указано: "На сегодня отмена".
"Можно будет приехать ночевать сегодня в ЦИК. По желанию – с 7 вечера до 6 утра. 700 гривен на чаек/кофе", – говорится в сообщении.
Под ЦИК собираются все больше людей, немало парней спортивного телосложения.
Движение ЧЕСТНО зафиксировало предполагаемых участников проплаченного митинга под ЦИК
Мужчины спортивного телосложения уверяют, что пришли к ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша". Они называют себя студентами, а объединяются вокруг палаток с надписью "Общественная приемная депутата", сообщает "Украинская правда".
Среди этих людей есть "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton. Эта организация зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступала за закрытие точек продажи алкоголя.
19 марта представители организации Poton опубликовали видео, в котором заявили, что приехали в Киев и не собираются уезжать, пока в Украине не изберут нового президента.
Молодые люди собираются возле палаток "Батькивщины", сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак
"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены парнями, которые выступают против фальсификаций...", – написал Братущак.
Однако в ЦИК заверили, что пока не испытывают никакого давления и работают в штатном режиме, сообщила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.