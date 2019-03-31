Под ЦИК собирают проплаченный митинг

Неизвестные собирают украинцев на проплаченный митинг 31 марта под Центральной избирательной комиссией. Сообщение направляют через мессенджеры и убеждают, что агитировать на за кого не надо, а – просто стоять для количества.

За такую работу с 15:00 до 20:00 организаторы обещают 350 гривен.

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Однако в сообщении за 31 марта от организаторов, скриншот которого сделало движение ЧЕСТНО, указано: "На сегодня отмена".

"Можно будет приехать ночевать сегодня в ЦИК. По желанию – с 7 вечера до 6 утра. 700 гривен на чаек/кофе", – говорится в сообщении.

Маємо інформацію про те, що через месенджери людей збирають на проплачений мітинг під ЦВК. На всю ніч.



Оновленя традиційно шукати тут, так нічого не пропустите: https://t.co/ethiyBjpkS pic.twitter.com/J7ZOZIduBe — ЧЕСНО (@chesno_movement) 31 марта 2019 г.

Под ЦИК собираются все больше людей, немало парней спортивного телосложения.



Движение ЧЕСТНО зафиксировало предполагаемых участников проплаченного митинга под ЦИК

Під ЦВК все більше і більше людей, чимало - хлопців спортивної статуриhttps://t.co/Nth23f4GFR pic.twitter.com/tONxG0txWV — ЧЕСНО (@chesno_movement) 31 марта 2019 г.

Мужчины спортивного телосложения уверяют, что пришли к ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша". Они называют себя студентами, а объединяются вокруг палаток с надписью "Общественная приемная депутата", сообщает "Украинская правда".

Среди этих людей есть "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton. Эта организация зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступала за закрытие точек продажи алкоголя.

19 марта представители организации Poton опубликовали видео, в котором заявили, что приехали в Киев и не собираются уезжать, пока в Украине не изберут нового президента.

Молодые люди собираются возле палаток "Батькивщины", сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак

"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены парнями, которые выступают против фальсификаций...", – написал Братущак.

Однако в ЦИК заверили, что пока не испытывают никакого давления и работают в штатном режиме, сообщила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.