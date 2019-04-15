Под Киевом нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти
В селе Гатное Киево-Святошинского района ссора между двумя местными жителями закончилась убийством. Орудием преступления стал металлический уголок. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Инцидент произошел в недостроенном доме. Мужчину задержали, ему грозит наказание до 15-ти лет лишения свободы.
Преступление произошло 3 апреля, когда двое жителей села встретились в помещении недостроя. Правоохранители подозревают в совершении преступления 37-ми летнего мужчину. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
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Один из них, 37-ми летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ссоры он нанес своему знакомому два удара металлическим уголком по голове. Эти удары стали смертельными для 60-ти летнего мужчины.
Правоохранители задержали мужчину и сообщили о подозрении в совершении преступления. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Именно такая санкция предусмотрена частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
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