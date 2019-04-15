Ужасное убийство в Киеве – рецидивист изрезал девушку до смерти

Бытовая ссора в одной из квартир Киева завершилась жестоким убийством. Ранее судимый мужчина жестоко убил свою сожительницу, нанеся ей несколько десятков ножевых ударов. От полученных травм девушка погибла на месте, а мужчина скрылся. Событие произошло еще в марте 2016 года. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Ранее судимый житель Киева нанес жертве многочисленные удары ножом в шею, грудь и живот. В результате девушка погибла на месте, а преступник скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Информатор.

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Это убийство мужчина совершил сразу после выхода из тюрьмы. Об этом Информатору стало известно от пресс-службы столичной прокуратуры.

Следствие установило, что 28-летний житель Киева находился в квартире, которую снимала девушка. Между ними возник конфликт, в результате которого убийца нанес несколько десятков ударов ножом и скрылся с места происшествия. Это произошло в марте 2016-го года. Девушка погибла на месте.

Правоохранители установили, что во время совершения убийства он находился под действием наркотических веществ. Сейчас же прокурорам удалось убедить Шевченковский районный суд города Киева в том, что мужчина виноват. Его осудили на 11 лет лишения свободы.

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