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      Жахливе вбивство в Києві – рецидивіст порізав дівчину до смерті

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      Жахливе вбивство в Києві – рецидивіст порізав дівчину до смерті
      Жахливе вбивство в Києві – рецидивіст порізав дівчину до смерті / Unsplash

      Побутова сварка в одній з квартир Києва завершилася жорстоким вбивством. Раніше судимий чоловік жорстоко вбив свою співмешканку, завдав їй кількадесять ножових ударів. Від отриманих травм дівчина загинула на місці, а чоловік втік. Подія трапилась ще у березні 2016 року. Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі.

      Раніше судимий житель Києва завдав жертві численні удари ножем в шию, груди і живіт. В результаті дівчина загинула на місці, а злочинець зник з місця події. Про це повідомляє Інформатор.

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      Це вбивство чоловік скоїв одразу після виходу з в'язниці.Слідство встановило, що 28-річний житель Києва знаходився в квартирі, яку винаймала дівчина.

      Між ними виник конфлікт, в результаті якого вбивця завдав кілька ударів ножем і втік з місця події. Це сталося в березні 2016-го року. Дівчина загинула на місці.

      Правоохоронці встановили, що під час скоєння вбивства він перебував під дією наркотичних речовин. Зараз же прокурорам вдалося переконати Шевченківський районний суд міста Києва у тому, що чоловік винен. Його засудили на 11 років позбавлення волі.

      Читайте також: Суперечка між співвласниками квартири закінчилась жорстоким вбивством: моторошні подробиці

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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