Под Киевом водитель сбил трехлетнюю девочку и ее маму: что известно

В Вышгороде, Киевской области произошла авария на пешеходном переходе. Водитель Hyundai сбил 49-летнюю женщину с двумя детьми, 3 и 9 лет, когда те переходили дорогу.

В результате аварии пострадала мама и ее трехлетняя дочка. Об этом сообщает Информатор со ссылками на пресс-службу Киевской области.

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Женщина получила травмы различной степени тяжести и черепно-мозговую травму. Ее доставили в местную больницу. Трехлетнюю девочку с закрытой травмой брюшной полости госпитализировали в детскую клинику Киева.

Карта города, в котором произошел инцидент:

Сотрудники полиции изъяли авто, которым управлял 62-летний житель Вышгорода, в качестве вещественного доказательства. По факту аварии продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все детали инцидента.