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      Под Киевом водитель сбил трехлетнюю девочку и ее маму: что известно

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      Под Киевом водитель сбил трехлетнюю девочку и ее маму: что известно
      Под Киевом водитель сбил трехлетнюю девочку и ее маму: что известно / Pershij.com.ua

      В Вышгороде, Киевской области произошла авария на пешеходном переходе. Водитель Hyundai сбил 49-летнюю женщину с двумя детьми, 3 и 9 лет, когда те переходили дорогу.

      В результате аварии пострадала мама и ее трехлетняя дочка. Об этом сообщает Информатор со ссылками на пресс-службу Киевской области.

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      Женщина получила травмы различной степени тяжести и черепно-мозговую травму. Ее доставили в местную больницу. Трехлетнюю девочку с закрытой травмой брюшной полости госпитализировали в детскую клинику Киева.

      Карта города, в котором произошел инцидент:

      Сотрудники полиции изъяли авто, которым управлял 62-летний житель Вышгорода, в качестве вещественного доказательства. По факту аварии продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все детали инцидента.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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