Під Києвом водій збив трирічну дівчинку та її маму: що відомо / Pershij.com.ua

У Вишгороді, Київської області сталась аварія на пішохідному переході. Водій Hyundai збив 49-річну жінку із двома дітьми, 3 та 9 років, коли ті переходили дорогу.