Під Києвом водій збив трирічну дівчинку та її маму: що відомо
У Вишгороді, Київської області сталась аварія на пішохідному переході. Водій Hyundai збив 49-річну жінку із двома дітьми, 3 та 9 років, коли ті переходили дорогу.
Внаслідок аварії постраждала мама та її трирічна донька. Про це повідомляє із посиланнями на прес-службу Київської області.
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Жінка отримала травми різного ступеня важкості та черепно-мозкову травму. Її доправили у місцеву лікарню. Трирічну дівчинку із закритою травмою черевної порожнини госпіталізували в дитячу клініку Києва.
Карта міста, у якому стався інцидент:
Працівники поліції вилучили авто, яким керував 62-річний мешканець Вишгорода, в якості речового доказу. За фактом аварії тривають слідчі дії, правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту.