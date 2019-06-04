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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Під Києвом водій збив трирічну дівчинку та її маму: що відомо

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      Під Києвом водій збив трирічну дівчинку та її маму: що відомо
      Під Києвом водій збив трирічну дівчинку та її маму: що відомо / Pershij.com.ua

      У Вишгороді, Київської області сталась аварія на пішохідному переході. Водій Hyundai збив 49-річну жінку із двома дітьми, 3 та 9 років, коли ті переходили дорогу.

      Внаслідок аварії постраждала мама та її трирічна донька. Про це повідомляє із посиланнями на прес-службу Київської області.

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      Жінка отримала травми різного ступеня важкості та черепно-мозкову травму. Її доправили у місцеву лікарню. Трирічну дівчинку із закритою травмою черевної порожнини госпіталізували в дитячу клініку Києва.

      Карта міста, у якому стався інцидент:

      Працівники поліції вилучили авто, яким керував 62-річний мешканець Вишгорода, в якості речового доказу. За фактом аварії тривають слідчі дії, правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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