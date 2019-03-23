17:13
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, 22 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Под круглосуточную охрану взяты все избирательные комиссии Украины

      38 Читати новину українською
      Полиция контролирует поставку бюллетеней в окружные избирательные комиссии Украины
      Полиция контролирует поставку бюллетеней в окружные избирательные комиссии Украины / Фото из открытых источников

      Полиция взяла под охрану с 23 марта все 199 окружных избирательных комиссий в Украине. Для их безопасной работы круглосуточно работают более 400 правоохранителей.

      Пока что полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели полицейские будут охранять и участковые избирательные комиссии, когда туда поступят бюллетени. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

      Читайте также: Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

      Что известно о нарушениях избирательного процесса?

      • За сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений о нарушениях процесса выборов. Полиция возьмется расследовать 9 фактов.
      • С начала предвыборной компании полиция зарегистрировала 3 тысячи 787 заявлений и сообщений о нарушениях.
      • По 202 заявлениям полиция открыла уголовные дела.
      • 93 дела связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 – с
      • проведением предвыборной кампании.
      • Полицейские также составили 606 административных протоколов относительно нарушений избирательного процесса.

      Что такое окружные и участковые избирательные комиссии?

      Избирательная комиссия – специализированный независимый орган публичной власти, который организует, готовит и проводит выборы разных видов. Систему избирательных комиссий в Украине возглавляет Центральная избирательная комиссия (ЦИК). ЦИК – высший орган избирательной администрации. ЦИК контролирует деятельность и обеспечение избирательных комиссий низшего уровня.

      Систему избирательных комиссий составляют на общенациональных выборах (президента или парламента) окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. ОИК действуют в пределах одномандатного (или территориального) избирательного округа; УИК действуют в пределах избирательного участка.

      Смотрите видео, где полиция рассказывает о своей работе во время выборов:

      дата виборів президента України коли вибори в якій годині відкриваються дільниці

      blog_ava
      В институте Pantone представили самые модные цвета весны/лета 2019 года: фотоподборка
      сегодня
      744
      Теги: Нарушения на выборах Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Полиция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Напечатать денег, чтобы решить проблемы: почему опыт США не сработает в Украине
      сегодня , 17:00 Напечатать денег, чтобы решить проблемы: почему опыт США не сработает в Украине
      Сергій Фурса 24
      "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я
      сегодня , 16:00 "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я
      Повернись живим 282
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      сегодня , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 165
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      сегодня , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 186
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сегодня , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 1306
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Париже устроили распродажу бюджетных электромобилей
       16 ноября 2018 , 15:10
      Автомобили миллениума: суббренди, которые появились в 2000-х
       31 декабря 2018 , 12:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук