Под круглосуточную охрану взяты все избирательные комиссии Украины

Полиция взяла под охрану с 23 марта все 199 окружных избирательных комиссий в Украине. Для их безопасной работы круглосуточно работают более 400 правоохранителей.

Пока что полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели полицейские будут охранять и участковые избирательные комиссии, когда туда поступят бюллетени. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

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Что известно о нарушениях избирательного процесса?

За сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений о нарушениях процесса выборов. Полиция возьмется расследовать 9 фактов.

С начала предвыборной компании полиция зарегистрировала 3 тысячи 787 заявлений и сообщений о нарушениях.

По 202 заявлениям полиция открыла уголовные дела.

93 дела связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 – с

проведением предвыборной кампании.

Полицейские также составили 606 административных протоколов относительно нарушений избирательного процесса.

Что такое окружные и участковые избирательные комиссии?

Избирательная комиссия – специализированный независимый орган публичной власти, который организует, готовит и проводит выборы разных видов. Систему избирательных комиссий в Украине возглавляет Центральная избирательная комиссия (ЦИК). ЦИК – высший орган избирательной администрации. ЦИК контролирует деятельность и обеспечение избирательных комиссий низшего уровня.

Систему избирательных комиссий составляют на общенациональных выборах (президента или парламента) окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. ОИК действуют в пределах одномандатного (или территориального) избирательного округа; УИК действуют в пределах избирательного участка.

Смотрите видео, где полиция рассказывает о своей работе во время выборов: