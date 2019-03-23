Під цілодобову охорону взяті всі окружні виборчі комісії України

Поліція взяла під охорону з 23 березня всі 199 окружних виборчих комісій в Україні. Для їхньої безпечної роботи цілодобово працюють понад 400 правоохоронців.

Поки що поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій. А вже наприкінці наступного тижня поліцейські охоронятимуть і дільничні виборчі комісії, коли туди надійдуть бюлетені. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

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Що відомо про порушення виборчого процесу?

За добу до поліції надійшло 145 заяв та повідомлень про порушення процесу виборів. Поліція візьметься розслідувати 9 фактів.

Від початку передвиборчої компанії поліція зареєструвала 3 тисячі 787 заяв та повідомлень про порушення.

Щодо 202 заяв поліція відкрила кримінальні справи.

93 справи пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 109 – із проведенням передвиборчої кампанії.

Поліцейські також склали 606 адміністративних протоколів щодо порушень виборчого процесу.

Що таке окружні та дільничні виборчі комісії?

Виборча комісія – спеціалізований незалежний орган публічної влади, що організує, готує та проводить вибори різних видів. Систему виборчих комісій в Україні очолює Центральна виборча комісія (ЦВК). ЦВК – найвищий орган виборчої адміністрації. ЦВК контролює діяльність та забезпечення виборчих комісій нижчого рівня.

Систему виборчих комісій складають на загальнонаціональних виборах (президента чи парламенту) окружні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії. ОВК діють у межах одномандатного (або територіального) виборчого округу; ДВК діють у межах виборчої дільниці.

Дивіться відео, де поліція розповідає про свою роботу під час виборів: