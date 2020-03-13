Под Москвой вспыхнул крупный пожар в гостинице: видео

В отеле Moscow Country Club, что в Подмосковье вспыхнул пожар на площади более тысячи квадратных метров. О пострадавших или пострадавших пока не сообщается.

Пожар вспыхнул в ночь на 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

К слову Трасса покрыта дымом: под Киевом загорелся отель – фото, видео

На территории комплекса вспыхнули сразу два помещения – ресторан площадью 700 квадратных метров, а также кровля отеля общей площадью около 300 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что во время пожара людей в ресторане и отеле не было. Вероятно, именно благодаря этому удалось предотвратить жертвы.

Пожар в гостинице в Подмосковье: смотрите видео

Что известно об отеле Moscow Country Club? Он расположен в Нахабино Московской области России за около 30 километров от столицы. На территории комплекса расположены гостиница, спорткомплекс, поле для гольфа, несколько ресторанов и баров.