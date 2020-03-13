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      Під Москвою спалахнула велика пожежа у готелі: відео

      -
      Під Москвою спалахнули ресторан і дах готелю / фото: МНС Росії

      У готелі Moscow Country Club, що у Підмосков'ї спалахнула пожежа на площі понад тисячу квадратних метрів. Про постраждалих чи потерпілих наразі не повідомляється.

      Пожежа спалахнула у ніч проти 13 березня, повідомляє ТАСС з посиланням на МНС Росії.

      До слова Траса вкрита димом: під Києвом спалахнув готель – фото, відео

      На території комплексу спалахнули одразу два приміщення – ресторан площею 700 квадратних метрів, а також покрівля готелю загальною площею близько 300 метрів квадратних.

      У МНС уточнили, що під час пожежі людей у ресторані та готелі не було. Імовірно, саме завдяки цьому вдалося запобігти жертвам.

      Пожежа у готелі в Підмосков'ї: дивіться відео

      Що відомо про готель Moscow Country Club?Він розташований у Нахабіно Московської області Росії за близько 30 кілометрів від столиці. На території комплексу розташовані готель, спорткомплекс, поле для гольфу, кілька ресторанів та барів.

      Готель Moscow Country Club: карта

       

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      12 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Москва Новини Росії Пожежа
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