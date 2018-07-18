Под НАПК установили забавный памятник коррупционеру: фото

В Украине появился памятник коррупционеру. Активисты установили под зданием Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Киеве.

Сооружение сконструировали с манекена, который вместе с мешками наличных поместили в золотую клетку.

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Правда, эта конструкция изрядно рассмешила журналистов, которых позвали на открытие памятника. Ведь манекен больше похож не на богача, а на нищего.

Памятник коррупционеру под НАПК

К слову, сегодняшний перфоманс активисты приурочили почему-то ко дню рождения Нельсона Манделы, который боролся с расизмом. Говорят, с местом установки памятника долго не раздумывали.

"НАПК – это тот орган, который проверяет декларации. Е-декларирование запустили уже больше двух лет, но до сих пор нет громких приговоров или громких дел", – сказал исполнительный директор "Антикоррупционной платформы" Владимир Крейденко.

Видео: под НАПК установили памятник коррупционеру